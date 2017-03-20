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Россияне в условиях кризиса практически перестали покупать обувь и приобретают новую пару только после того, как сносится старая. Об этом в номере от 21 марта пишет «Российская газета» со ссылкой на выводы аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).

По данным FCG, за последние два года средний уровень «потребления» обуви в РФ составил 2,5 пары в год на человека. Это сопоставимо с уровнем физического износа обуви. Как отметили в ВШЭ, это свидетельствует о донашивании купленной до кризиса качественной обуви в ожидании «лучших времен».

На покупательское поведение россиян повлияло снижение доходов, а также резкий рост цен на обувь из-за ослабления рубля. Так, в 2014–2016 годах импортная кожаная обувь подорожала в среднем на 15–20%.

При этом доля обуви российского производства на рынке РФ оценивается всего в 10–20%. По данным Росстата, на шесть жителей России в стране выпускается всего одна пара кожаной обуви.

В течение последних трех лет реальные доходы россиян сокращаются. В 2016 году они снизились на 5,9%, в 2015 году – на 3,2%, в 2014 году – на 0,7%. В январе 2017 года РАНХиГС выпустила доклад, в котором говорилось, что каждый третий житель России рискует оказаться за чертой бедности.