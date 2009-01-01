11:10

Московский окружной военный суд приговорил к 19 годам тюремного заключения в колонии строгого режима Хасана Закаева, обвиняемого в пособничестве террористам при захвате заложников во время мюзикла «Норд-ост». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Признать Закаева виновным в покушении на подготовку теракта, покушении на убийство двух и более лиц, покушении на захват и удерживании заложников, приобретении и перевозке взрывчатых веществ», – огласил приговор судья Михаил Удашкин.

Он добавил, что гражданские иски потерпевших к Закаеву удовлетворены частично. Суд взыскал с обвиняемого в пользу ряда потерпевших 500 тысяч рублей, в пользу еще нескольких – 1,5 млн, 2 млн и 2,5 млн рублей.

Ранее прокурор просил отправить Закаева в колонию строгого режима на 23 года. Также гособвинение просило удовлетворить гражданские иски потерпевших по делу в полном объеме – на общую сумму около 100 млн рублей.

В свою очередь, адвокат обвиняемого Сулейман Ибрагимов ходатайствовал о снятии обвинений в подготовке теракта, в пособничестве в захвате и удержании заложников, покушении на жизнь двух и более лиц. Как передавал «Интерфакс», защитник говорил, что по этим статьям сторона обвинения не представила достаточно доказательств вины Закаева.

Сам Закаев в ноябре 2016 года частично признал свою вину по обвинениям в хранении денег и приобретении и перевозке оружия. В то же время он заявил, что не был участником террористической группы, которая захватила заложников, и ничего не знал о готовящемся теракте.

Закаев был задержан в декабре 2014 года при попытке въехать в Крым по поддельным документам; до этого более десяти лет он находился в международном розыске. Суд над Закаевым начался в ноябре 2016 года.

Захват заложников во время спектакля «Норд-ост» в Театральном центре на Дубровке произошел в октябре 2002 года. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 детей. В ходе спецоперации по освобождению заложников были убиты 40 террористов. Позднее еще шестеро боевиков были приговорены к длительным срокам заключения, еще один соучастник теракта – Герихан Дудаев – по-прежнему остается в розыске.