10:35

Объем рекламного рынка в 2016 году в России впервые за 16 лет достиг 360 млрд рублей, показав рост на 11%. Об этом сообщается в отчете Ассоциации коммуникативных агентств России, который изучило РБК.

Выросли объемы всех видов рекламы, кроме печатных изданий. Максимальный рост показал сегмент онлайн-рекламы, ее объем увеличился на 21% и достиг 136 млрд рублей, реклама на телевидении выросла на 10% (150,8 млрд рублей), сегменты радио и наружной рекламы показали рост на 6%. Падение объемов рекламы в печатных СМИ замедлилось по сравнению с 2015 годом, ее объемы сократились на 16% (по сравнению с 29% в 2015 году). Отмечается, что в 2015 году рост показывал только сегмент онлайн-рекламы.

«Цифры пока носят компенсационный характер, но есть все предпосылки для закрепления и наращивания темпов роста в 2017 году», – сказано в исследовании.

Президент ассоциации In+Out Алексей Нестеренко объясняет положительную динамику на рынке улучшением экономической ситуации в стране и увеличением потребительской активности россиян.

Ранее медиаагентство Initiative подсчитало, что количество рекламных роликов на крупнейших российских телеканалах в 2016 году достигло 529 роликов в неделю на одного телезрителя. Этот уровень близок к историческому максимуму 2005–2006 годов, когда не было ограничений рекламного времени.