11:34

Москва поднялась на 15 пунктов и заняла 98 место в рейтинге самых дорогих городов мира по итогам 2016 года. Об этом сказано в отчете Economist Intelligence Unit.

Самым дорогим городом для жизни остался Сингапур, за ним следует Гонконг, тройку замыкает Цюрих. В десятку самых дорогих городов вошли также Токио, Осака, Сеул, Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген.

Исследователи отмечают, что в рейтинг самых дорогих попало большое количество азиатских городов, а цены в городах Европы оказались высокими для тех, кто отправляется туда отдыхать. Цюрих и Женева попали в топ рейтинга из-за высоких цен на государственные услуги.

Всего исследователи сравнили 133 города. Самыми дешевыми оказались Алма-Ата, нигерийский Лагос, и индийский Бангалор, в десятку городов с самыми низкими ценами также вошел Киев.

Рейтинг был составлен после сравнения более 400 цен на продукты, товары и услуги.

В 2014 году в рейтинге Economist Intelligence Unit Москва занимала 50 место, но в следующий год из-за падения курса рубля столица резко опустилась до 113 пункта.

В рейтинге самих дорогих городов для туристов в 2016 году Москва заняла 67 строчку, опустившись на 17 пунктов. В 2014 году российская столица занимала в данном рейтинге девятое место, а в 2013 была второй.