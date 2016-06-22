Москва поднялась на 15 пунктов и заняла 98 место в рейтинге самых дорогих городов мира по итогам 2016 года. Об этом сказано в отчете Economist Intelligence Unit.
Самым дорогим городом для жизни остался Сингапур, за ним следует Гонконг, тройку замыкает Цюрих. В десятку самых дорогих городов вошли также Токио, Осака, Сеул, Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген.
Исследователи отмечают, что в рейтинг самых дорогих попало большое количество азиатских городов, а цены в городах Европы оказались высокими для тех, кто отправляется туда отдыхать. Цюрих и Женева попали в топ рейтинга из-за высоких цен на государственные услуги.
Всего исследователи сравнили 133 города. Самыми дешевыми оказались Алма-Ата, нигерийский Лагос, и индийский Бангалор, в десятку городов с самыми низкими ценами также вошел Киев.
Рейтинг был составлен после сравнения более 400 цен на продукты, товары и услуги.
В 2014 году в рейтинге Economist Intelligence Unit Москва занимала 50 место, но в следующий год из-за падения курса рубля столица резко опустилась до 113 пункта.
В рейтинге самих дорогих городов для туристов в 2016 году Москва заняла 67 строчку, опустившись на 17 пунктов. В 2014 году российская столица занимала в данном рейтинге девятое место, а в 2013 была второй.
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