12:22

Россия выплатит Боснии и Герцеговине более $125 млн в счет непогашенного долга по обязательствам бывшего СССР. Об этом рассказал замминистра финансов России Сергей Сторчак, его цитирует «Прайм».

«Сегодня состоялось подписание межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Боснией и Герцеговиной об урегулировании обязательств бывшего СССР по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей Югославией», – пояснил Сторчак.

По словам замминистра, средства переведут в течение 45 дней. Он добавил, что Босния и Герцеговина оставалась последним кредитором бывшего СССР, которому так и не заплатили. Долги перед Хорватией, Сербией, Черногорией, Словенией и Македонией погасили в период 2011–2017 годов.

Так, в феврале 2017 года Минфин рассказал о выплате долга СССР перед Македонией. Задолженность составляла $60,6 млн. Россия погасила долг «поставками промышленной продукции и оказанием соответствующих услуг», пояснили в ведомстве.