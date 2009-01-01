Россия выплатит Боснии и Герцеговине более $125 млн в счет непогашенного долга по обязательствам бывшего СССР. Об этом рассказал замминистра финансов России Сергей Сторчак, его цитирует «Прайм».
«Сегодня состоялось подписание межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Боснией и Герцеговиной об урегулировании обязательств бывшего СССР по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей Югославией», – пояснил Сторчак.
По словам замминистра, средства переведут в течение 45 дней. Он добавил, что Босния и Герцеговина оставалась последним кредитором бывшего СССР, которому так и не заплатили. Долги перед Хорватией, Сербией, Черногорией, Словенией и Македонией погасили в период 2011–2017 годов.
Так, в феврале 2017 года Минфин рассказал о выплате долга СССР перед Македонией. Задолженность составляла $60,6 млн. Россия погасила долг «поставками промышленной продукции и оказанием соответствующих услуг», пояснили в ведомстве.
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