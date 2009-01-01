13:10

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ранее появившиеся публикации о возможном возврате налога с продаж, сообщает «Прайм». В ответ на соответствующий вопрос он напомнил, что глава государства решил не повышать налоговую нагрузку до 2018 года.

«Вы сами правильно констатировали позицию президента <…>, в том числе о которой он говорил в своем послании и далее на различных совещаниях», – отметил Песков.

Ранее 21 марта газета «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники написала, что в экономическом блоке правительства обсуждается введение налога с продаж вместо повышения ставки НДС до 22%. В статье отмечалось, что сбор будет легко администрировать благодаря введению нoвoй контрольнo-кассовой техники.

В сентябре 2014 года «Ведомости» уже писали, что президент РФ Владимир Путин поддержал возвращение налога с продаж, и его «введут на 90%». Песков тогда опроверг эту информацию. Против возвращения этого налога выступали Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг.

Налог с продаж уже вводился в России в начале 1990-х и 2000-х годах и был отменен с 2004 года. В 2003 году Конституционный суд признал противоречащим Конституции взимание налога с продаж со стоимости товаров, которые покупаются индивидуальными предпринимателями.