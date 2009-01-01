13:35

Крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс» Саида Керимова сообщила о продаже 82,34% в предприятии по разработке Нежданинского месторождения золота. Об этом говорится в сообщении компании.

Покупателем стала Highland Gold Mining Ивана Кулакова. Сумма сделки составила $158 млн, ее переведут двумя траншами: $100 млн после передачи доли и оставшиеся $58 млн «по достижении проектом определенных операционных и финансовых показателей».

«Полюс» и Polymeyal создали совместное предприятие по разработке Нежданинского в декабре 2015 года. О том, что компания Керимова продаст свою долю в месторождении, ранее писал «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Отмечалось, что сумма сделки составит до $150 млн, а Polymetal сохранит возможность увеличить свою долю до 50%.

Заметка дополняется.