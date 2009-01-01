Крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс» Саида Керимова сообщила о продаже 82,34% в предприятии по разработке Нежданинского месторождения золота. Об этом говорится в сообщении компании.
Покупателем стала Highland Gold Mining Ивана Кулакова. Сумма сделки составила $158 млн, ее переведут двумя траншами: $100 млн после передачи доли и оставшиеся $58 млн «по достижении проектом определенных операционных и финансовых показателей».
«Полюс» и Polymeyal создали совместное предприятие по разработке Нежданинского в декабре 2015 года. О том, что компания Керимова продаст свою долю в месторождении, ранее писал «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Отмечалось, что сумма сделки составит до $150 млн, а Polymetal сохранит возможность увеличить свою долю до 50%.
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.