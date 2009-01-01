Белоруссия усилила меры безопасности на границе с Украиной, где накануне была предпринята попытка прорыва. Об этом сообщил представитель Госпогранкомитета в Белоруссии агентству ТАСС.
Введенные меры включают в себя досмотр автомобилей и проверку документов прибывающих людей.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полицейские задержали «пару десятков» боевиков, готовивших провокации в стране. По его словам, боевики прошли подготовку в лагерях, где их обучали обращаться с оружием. Такие лагеря находятся в Белоруссии и за границей: на Украине, в Литве и Польше, сообщил президент.
При этом о подготовке провокаций стало известно благодаря «настоящим белорусам и белорускам». «Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи», – сказал Лукашенко.
20 марта пограничники Белоруссии заявили, что им удалось предотвратить прорыв автомобиля с территории Украины. В автомобиле якобы находилось оружие и предмет, схожий с тротилом.
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