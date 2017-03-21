14:16

В Москве и Санкт-Петербурге были задержаны несколько человек по делу о мошенничестве при строительстве резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево. Об этом сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на неназванные источники.

Среди задержанных – руководитель ФГУП «Атэкс» ФСО России Андрей Каминов. По данным издания, в его московской квартире прошли обыски, после чего сотрудники ФСБ и Следственного комитета доставили Каминова в СК.

Кроме того, в Москве задержан бывший заместитель главы ФГУП «Атэкс» Станислав Кюнер, а в Петербурге – экс-руководитель компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский.

Источник РБК, близкий к руководству ФСБ, подтвердил, что Каминов задержан, а в офисе «Атэкса» ведется обыск. Собеседник РБК также сообщил, что следственные действия связаны с показаниями, которые дал по делу петербургский бизнесмен Дмитрий Михальченко. При этом, по его словам, в СК рассматривают вопрос о предъявлении Михальченко обвинения в хищении средств при строительстве объекта в Ново-Огарево.

По данным «Фонтанки», в отношении Каминова и нескольких субподрядчиков из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). Дело связано с хищениями во время строительства «Объекта №53» – дома приемов в новоогаревской резиденции президента РФ. Источники издания утверждают, что дело ведет следователь по особо важным делам Сергей Новиков, который также занимается делом Михальченко.

«Фонтанка» также указывает, что «Атэкс» – генеральный подрядчик на ряде объектов ФСО, а через ФГУП крупные контракты получали компании, связанные с Михальченко. Издание упоминает, что Каминов до работы в «Атэксе» занимал должности в ряде структур, связанных с «Форумом».

Генеральный директор холдинговой компании «Форум» Дмитрий Михальченко является обвиняемым по делу о контрабанде элитного алкоголя. В июле 2016 года обыски по этому делу прошли у тогдашнего руководителя Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова. После этого Бельянинов ушел в отставку; обвинений по делу о контрабанде ему не предъявлялось.