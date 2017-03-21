14:51

Курс доллара в ходе торгов Московской биржи опустился до отметки в 56,9 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В 14:53 мск стоимость доллара поднялась и составила 57,1 рубля. В последний раз американская валюта опускалась ниже 57 рублей 16 февраля, тогда минимальная цена доллара составляла 56,7 рубля.

Европейская валюта в ходе торгов 21 марта достигала минимального уровня в 61,5 рубля.

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что ожидает курс доллара в районе 57–60 рублей. «Если не будет “черных лебедей”, я бы не ожидал больших колебаний: порог колебаний 57–60 – то, что мы будем видеть на рынке», – сказал Греф.

20 марта глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рубль сегодня стоит на 10–12% больше, чем должен. Он добавил, что это делает особенно выгодными покупки валюты для Резервного фонда.

В феврале министр экономического развития Максим Орешкин пообещал, что «в ближайшее время» курс рубля ослабнет. Он заявил, что правительство будет оперативно реагировать на дальнейшее укрепление российской валюты.