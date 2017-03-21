В МВД назвали британские банки «тихой гаванью» для криминальных капиталов. Таким образом в ведомстве прокомментировали расследование The Guardian об участии банков Великобритании в «молдавской схеме» отмывания денег.
«Финансово-кредитная система Великобритании является “тихой гаванью” для криминальных капиталов, мы говорили уже много лет. Это (сообщения в СМИ) свидетельство того, что прогресс есть, мы постоянно обращали внимание наших западных партнеров и на Великобританию, и на Францию. Значит, все-таки движение есть», – приводит РИА Новости слова замминистра МВД России Игорь Зубов.
21 марта Guardian сообщила, что в «молдавской схеме» участвовали такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. По данным издания, в целом 17 банков в период с 2010 по 2014 год вывели из России $749 млн.
Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung, участвовавшая в расследовании Guardian, писала, что за четыре года из России было выведено $66,5 млн через 27 банков Германии.
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