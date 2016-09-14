2016 год был богат на новости о взломах политиков хакерами и «слежке» за людьми в соцсетях с использованием технологий Big Data, а новый год начался с дела «Шалтая-Болтая» и новостей о беспрецедентной кибер-госизмене в ФСБ. Новая реальность, предполагающая полный пересмотр понятий секретности и конфиденциальности, многих пугает. Как эти изменения воспринимают спецслужбы и их сотрудники? Каким будет секретный агент будущего? Об этом мы поговорили с американским специалистом по спецслужбам и журналистом-расследователем Эдвардом Эпштейном, известным расследованием убийства Джона Кеннеди и книгой об Эдварде Сноудене.

– Вы автор книги о Сноудене, считаете ли вы его шпионом?

– Я не считаю его шпионом. Но, нравится ему или нет, намеренно или нет, он стал источником для разведок других стран, включая Россию.

– Вы полагаете, за историей со Сноуденом стоит Россия?

– Думаю, да. Ведь он уехал в Россию. Там его поместили под защиту российских властей, русские получили любую информацию, какую он мог им дать. Еще до этого, вскоре после того, как он прибыл в Гонконг, украв 1,5 миллиона файлов у АНБ (Агентство национальной безопасности. – Republic), там он встретился с российским дипломатами. Владимир Путин рассказывал об этом прессе в сентябре 2013 года. Российские дипломаты с ним встретились, вскоре после этого, 11 июня, Путин через своего представителя предложил Сноудену убежище в России, а 23 июня Сноуден улетел в Россию на самолете «Аэрофлота».

Он был под защитой российских властей. Я не знаю, Сноуден ли нашел русских, или русские нашли Сноудена. Но он вышел на контакт с ними, у него было огромное количество секретных материалов, часть в голове, часть в компьютерных файлах. И все, что у него было, русские получили. Как, возможно, и китайцы.

Сами секретные материалы он собирал, думаю, без участия иностранного государства. Как говорил сам Сноуден, он был недоволен действиями американской разведки, выступал за конфиденциальность, был зол на свое начальство, на тех, на кого он работал как гражданский подрядчик.

– Неужели уровень защиты американской системы безопасности так невысок, что один человек мог украсть такое количество информации?

– Сноуден продемонстрировал, что в системе безопасности США была огромная брешь. Именно поэтому моя книга называется «Как Америка потеряла свои секреты». Брешь заключалась в том, что, как только компьютеры начали захватывать власть в 1990-х, американская разведка все больше и больше стала полагаться на технических сотрудников, которые формально не работали на правительство, а были частными специалистами по контракту. Их нанимали при помощи больших консалтинговых компаний. В прошлом эти люди были в основном хакерами, они были из противоположной разведовательным службам субкультуры. У них были свои стандарты – что хорошо, а что плохо. Что касается Сноудена, он говорил, что, хотя он подписал соглашение о неразглашении, он клялся и в том, чтобы быть верным Конституции США.