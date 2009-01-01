17:33

ФБР США прослушивала Trump Tower в рамках расследования по делу российского предпринимателя Алимжана Тохтахунова (Тайванчик). Об этом сообщает ABC.

Прослушка велась с 2011 по 2013 год. Отмечается, что бывший президент Барак Обама не был причастен к этому.

Предпринимателя подозревали в создании международной преступной группировки, которая была связана с игорным бизнесом, финансовыми аферами и отмыванием денег. Американские спецслужбы подозревали россиянина в переводе более $50 млн нелегально заработанных денег в США. По итогам расследования, США предъявили обвинение более 30 лицам, Тохтахунову обвинение предъявлено заочно.

Россиянин проживал на 63-м этаже Trump Tower, помещение в принадлежащем президенту здании может снять любой. Квартира самого Трампа располагалась тремя этажами выше.

Ранее о том, что в башне могла вестись слежка заявил экс-министр юстиции США Майкл Мьюкейзи. Он уточнял, что это вряд ли происходило по указанию Обамы. «Это означает, что было основание полагать, что кто-то в Trump Tower мог действовать как агент русских в любых целях, не обязательно связанных с выборами», – заявил он.

В начале марта Трамп обвинил Обаму в прослушке Trump Tower. Он утверждал, что это происходило во время избирательной кампании в 2016 году. Президент США также потребовал проверить своего предшественника на злоупотребление властью.

Пресс-секретарь Обамы отверг эту информацию, заверив, что администрация бывшего президента США никогда не вмешивалась в независимые расследования Минюста. Близкие к Обаме источники говорили, что он «пришел в ярость» из-за обвинений Трампа.