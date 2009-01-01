17:29

Британский писатель Колин Декстер, автор детективных романов об инспекторе Морсе, умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на издательский дом Pan Macmillan.

По данным издательства, Декстер скончался 21 марта в своем доме в Оксфорде. Причины смерти пока не уточняются.

Декстер начал писать детективы в 1972 году, а три года спустя в романе «Последний автобус на Вудсток» впервые появился инспектор Морс. По замыслу автора, инспектор любил кроссворды и классическую музыку. Всего Декстер написал 13 романов о Морсе.

По мотивам произведений Декстера в Великобритании был снят телесериал из 33 серий (12 сезонов). Роль инспектора Морса в нем исполнил Джон Тоу.