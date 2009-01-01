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Главой Росмолодежи может стать начальник департамента по работе с регионами Сибири и Дальнего Востока управделами президента Александр Бугаев. «Коммерсант» называет его наиболее вероятным кандидатом на этот пост.

До прихода в администрацию президента Бугаев был заместителем главы Росмолодежи, а до этого работал заместителем префекта ЮЗАО.

В январе РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщало, что возглавить Росмолодежь может вице-губернатор Нижегородской области Дмитрий Сватковский. В 2000 году он стал чемпионом Олимпийских игр 2000 года по современному пятиборью. Также в правительстве рассматривали кандидатуру замполпреда президента в Северно-Кавказском федеральном округе Михаила Ведерникова.

7 октября премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Росмолодежи Сергея Поспелова. Позднее стало известно, что его назначили заместителем руководителя аппарата Госдумы. Поспелов возглавлял агентство с 2014 года, он считается человеком, близким к спикеру Думы Вячеславу Володину.