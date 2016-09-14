Вокруг человеческой сексуальности и любви к тому или иному полу ведется огромное количество споров, которые чаще всего сводятся к одному: первая сторона доказывает, что гомосексуальность так же нормальна, как гетеросексуальность, вторая – что влечение к объекту твоего пола – нездоровое явление, где-то приобретенное и требующее исправления. Но мы очень редко задумываемся о том, откуда вообще пошли эти гомо- и гетеро- и почему мы оперируем словами «нормально» и «ненормально» при обсуждении этой темы. Журналист Брэндон Амбросино предлагает сделать именно это – выяснить, как и когда появились отдельные понятия для обозначения любви к разным полам. Если исследовать эту тему, пишет он в своем экскурсе в историю сексуальности на сайте BBC Future, окажется, что и первое, и второе – довольно недавние изобретения.
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