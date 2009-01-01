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Реальные располагаемые доходы россиян в феврале 2017 года сократились на 4,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом 21 марта сообщает Росстат.

В январе в годовом выражении реальные доходы населения, напротив, выросли на 8,1%. Таким образом, сокращение доходов жителей РФ продолжилось.

В номинальном выражении доходы населения в феврале выросли на 1,2% к тому же месяцу 2016 года, составив 29,1 тысячи рублей в среднем на душу населения. Средняя номинальная зарплата в России в феврале 2017 года увеличилась на 6% год к году – до 35,9 тысячи рублей, реальная выросла на 1,3%.

Реальные доходы россиян падают последние три года. В 2016 году снижение составило 5,9%, в 2015 году – 3,2%, в 2014 году – 0,7%. Как отмечал Росстат, повышение реальных доходов в начале 2017 года связано в основном с единовременной выплатой пяти тысяч рублей пенсионерам, которая была произведена вместо доиндексации пенсий во второй половине 2016 года.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, комментируя опубликованные Росстатом данные, заявил, что статистика ведомства за февраль «является нерепрезентативной и по фундаментальным, и по техническим причинам», передает «Интерфакс».