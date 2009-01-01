18:56

Прокуратура Москвы выявила нарушения в условиях содержания бывшего директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

«В частности, не был обеспечен контроль за поведением Евдокимова и других лиц, содержащихся в камере, не приняты необходимые меры к своевременному обнаружению и изъятию запрещенного к хранению и использованию подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными предмета – ножа, которым были причинены телесные повреждения», – отмечают в Генпрокуратуре.

Ранее ведомство внесло представление руководителю московского управления ФСИН и потребовало привлечь к ответственности виновных в убийстве Евдокимова должностных лиц.

18 марта экс-директора «Роскосмоса» нашли мертвым в туалете СИЗО №5. По данным СК, он погиб от двух ножевых ранений в области сердца. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. 20 марта стало известно, что за месяц до гибели Евдокимова перевели в камеру без видеонаблюдения. До этого он содержался в спецблоке, где камеры были.

В декабре 2016 года Евдокимова обвинили в хищении имущества компании «МиГ» и арестовали. Позже ему продлили срок ареста до 30 апреля.