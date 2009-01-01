19:21

Обвинения в адрес бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта в том, что он пытается скрыть получение денег от пророссийской партии на Украине, – безосновательны и должны быть немедленно сняты. Об этом заявил представитель Манафорта Джейсон Мэлони, передает Associated Press.

Таким образом Мэлони отреагировал на заявления депутата Верховной рады из фракции «Блок Петра Порошенко» Сергея Лещенко. Ранее 21 марта Лещенко заявил, что в 2009 году бывший президент Украины Виктор Янукович перечислил Манафорту $750 тысяч через офшорную компанию, зарегистрированную в Белизе и открывшую счет в Бишкеке.

https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/videos/vb.100001820318050/1407826209288043/?type=2&theater

По словам Лещенко, плата перечислялась по контракту, в рамках которого Манафорт якобы осуществил поставку 501 компьютера для офшора. «По моей информации, это была одна из схем, которую использовала Партия регионов с целью отмывания средств. У них были счета, в том числе, в Кыргызстане, на которые они получали деньги и осуществляли нелегальные платежи», – заявил депутат.

CNN со ссылкой на источники еще в августе 2016 года сообщал, что ФБР совместно с Минюстом США ведут расследование, чтобы выявить связи американских компаний с Януковичем. Среди фирм, работу которых собирались проверить ФБР и Минюст, упоминалась и компания Манафорта.

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