Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил начальника департамента по работе с регионами Сибири и Дальнего Востока управделами президента Александра Бугаева главой Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Бугаев раннее работал заместителем главы Росмолодежи, а до этого занимал пост заместителя префекта ЮЗАО.
О возможном назначении Бугаева ранее писал «Коммерсантъ», указывая, что он является «наиболее вероятным» претендентом.
Среди других кандидатов РБК ранее называло вице-губернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского, который в 2000 году стал чемпионом Олимпийских игр по современному пятиборью. При этом «Дождь» отмечал, что Медведеву на пост главы Росмолодежи также предложили кандидатуру заместителя полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Михаила Ведерникова.
В октябре экс-руководитель Росмолодежи Сергей Поспелов был назначен руководителем аппарата Госдумы.
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