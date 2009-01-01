20:08

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил начальника департамента по работе с регионами Сибири и Дальнего Востока управделами президента Александра Бугаева главой Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Бугаев раннее работал заместителем главы Росмолодежи, а до этого занимал пост заместителя префекта ЮЗАО.

О возможном назначении Бугаева ранее писал «Коммерсантъ», указывая, что он является «наиболее вероятным» претендентом.

Среди других кандидатов РБК ранее называло вице-губернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского, который в 2000 году стал чемпионом Олимпийских игр по современному пятиборью. При этом «Дождь» отмечал, что Медведеву на пост главы Росмолодежи также предложили кандидатуру заместителя полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Михаила Ведерникова.

В октябре экс-руководитель Росмолодежи Сергей Поспелов был назначен руководителем аппарата Госдумы.