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Власти Великобритании запретили гражданам из шести стран провозить в ручной клади ряд электронных устройств. Об этом сообщает «Би-би-си».

Мера распространяется на пассажиров из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии. Гражданам этих стран, летящих прямыми рейсами в Великобританию, запрещено проносить в самолет телефоны, ноутбуки или планшеты, размеры которых по длине, ширине и высоте превышают 16 х 9,3 х 1,5 сантиметра. Такие устройства необходимо регистрировать в багаже.

«По нашему мнению, эти шаги необходимы для обеспечения пассажирам безопасности во время путешествий», – пояснил Reuters представитель правительства Великобритании.

Ранее 21 марта власти США запретили жителям некоторых стран провозить в ручной клади любую технику, кроме мобильных телефонов и медицинских приборов, добавило агентство. Запрет распространился на рейсы из десяти аэропортов Каира, Аммана, Кувейта, Касабланки, Дохи, Стамбула, а также на самолеты из Саудовской Аравии (из Эр-Риядя и Джидды) и ОАЭ (из Абу-Даби и Дубая).

В Министерстве внутренней безопасности США пояснили, что в ноутбуках, планшетах, камерах, DVD-плейерах и электронных игровых устройствах могут быть спрятаны взрывные устройства.