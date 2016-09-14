Министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру подал президенту страны Франсуа Олланду прошение об отставке. Об этом сообщает Reuters.
Глава МВД сообщил, что нанимал своих дочерей на работу в парламент во время летних каникул. При этом он подчеркнул, что действовал законно.
Новым министром внутренних дел назначен государственный секретарь по внешней торговле, развитию туризма и делам граждан Франции за рубежом Матьяс Фекль.
Заметка дополняется.
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