21:23

Министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру подал президенту страны Франсуа Олланду прошение об отставке. Об этом сообщает Reuters.

Глава МВД сообщил, что нанимал своих дочерей на работу в парламент во время летних каникул. При этом он подчеркнул, что действовал законно.

Новым министром внутренних дел назначен государственный секретарь по внешней торговле, развитию туризма и делам граждан Франции за рубежом Матьяс Фекль.

Заметка дополняется.