21 марта, 23:42

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела выемки документов в Центре фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) ОАО РЖД. Об этом пишет «Коммерсантъ»,

В службе пояснили, что проверки связаны с возможным антиконкурентным соглашением операторов подвижного состава, координатором участников которого выступил ЦФТО. Представитель ФАС подчеркнул, что сами РЖД не подозреваются в причастности к предположительному сговору.

ЦФТО издание назвало «одним окном» для обслуживания заказов на перевозку грузов. При этом собеседник, знакомый с позицией ФАС, сообщил, что служба стремится сделать переговоры между грузоотправителями, операторами и РЖД «максимально обезличенными», исключая любые структуры, напоминающие «одно окно»

По мнению источников газеты на рынке, проверки могут быть связаны с уголовным делом, которое ФАС завела в 2016 года в отношении Федеральной грузовой компании (ФГК) и РЖД по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке.

При этом в ФГК и в Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), по информации «Коммерсанта», также прошли проверки. Собеседник издания связал проверки «с болезненной реакцией руководства ФАС» на мнение СОЖТа, озвученное в письме президенту России Владимиру Путину. Союз в сентябре 2016 года сообщил российскому лидеру о «недопустимости инициированных ФАС жестких мер по регулированию рынка».

Другой причиной для проверки могла стать жалоба врио главы Карелии Артура Парфенчикова, добавил источник. В феврале он сообщил в ФАС, что из-за дефицита полувагонов «предприятия горнопромышленного комплекса Карелии с 2016 года и по настоящее время стали неконкурентоспособны».