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Адвокат Николай Горохов, представляющий интересы матери юриста Сергея Магнитского и объявленного в розыск главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, госпитализирован в Москве после того, как «был сброшен» из окна. Об этом сообщается в пресс-релизе от имени Браудера.

Как рассказал источник «Интерфакса» в медицинских службах, юрист находится в тяжелом состоянии в Боткинской больнице после падения с высоты в «новой Москве».

Представитель Hermitage Capital рассказал «Новой газете», что Горохов пытался поднять ванну на мансарду дома на высоту пятого этажа.

«У нас очень много вопросов относительно произошедшего, на которые мы не можем получить ответы. Лебедка рассчитана на очень большой вес – несколько тонн, гораздо больше, чем сама ванна. Почему эта лебедка оборвалась – непонятно. И как упал Николай – тоже вопрос», – пояснил юрист фонда изданию.

Собеседник «Интерфакса», в свою очередь, сообщил, что правоохранительные органы не рассматривают версию покушения как одну из причин падения Горохова. По их предварительным данным, адвокат упал из окна из-за «банального несоблюдения техники безопасности».

В пресс-релизе указано, что инцидент произошел перед слушаниями в Московском городском апелляционном суде, на которых Горохов был намерен оспорить отказ Тверского районного суда рассматривать жалобу матери Магнитского.

Магнитского арестовали в 2008 году по делу об уклонении от уплаты налогов в отношении Hermitage Capital, через 11 месяцев он умер в СИЗО. Перед арестом юрист говорил о раскрытии коррупционных схем, к которым, по его данным, были причастны сотрудники МВД и другие представители власти.