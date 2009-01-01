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Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон получил $50 тысяч за организацию встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем совета директоров французской компании Total Патриком Пуянне. Об этом пишет Le Canard enchaîné, передает BFMTV.

В 2015 году компания Фийона 2F Conseilзаключила контракт с компанией Future Pipe Industries, возглавляемой ливанским миллиардером Фуадом Махзуми. Компания кандидата в президенты Франции пообещала помочь организовать миллиардеру встречи с представителями России, Франции, Габона, Алжира и Кот-д’Ивуара.

Как отметило издание, в 2015 году удалось организовать переговоры с Путиным и Пуянне.

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