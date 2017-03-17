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Российские импортеры алкоголя вновь столкнулись с проблемой при ввозе товаров в страну, так как на таможне прекратили выдавать акцизные марки на некоторые категории напитков. Об этом участник рынка рассказали «Коммерсанту».

По словам одного из собеседников, акцизные марки на тихие вина закончились в феврале, у другого участника рынка проблемы возникли «несколько дней назад». При этом источник подчеркнул, что на таможне отсутствуют марки нового образца с усиленной защитой. Марки старого образца получить можно, но не на все товары.

Председатель правления Союза импортеров алкогольной продукции Валерий Филатов сообщил, что сложности возникли у импортеров натуральных вин. Кроме того, получить акцизные марки не могут при ввозе игристых вин и крепких спиртных напитков объемом 0,5 литра, добавила газета.

Отсутствие у таможни необходимых акцизных марок «Коммерсантъ» объяснил истекшим сроком действия контракта с АО «Гознак». На 2017 год договоренности о печати марок еще не достигнуты, подтвердили в Минфине.

В июне 2016 года «Коммерсантъ» предупреждал, что импорт алкоголя в Россию резко снизится, так как не был проведен конкурс на выбор подрядчика для печати марок. Позже Госдума приняла в третьем чтении и направила в Совет федерации законопроект, разрешающий ФТС закупать марки для алкогольной и табачной продукции у «Гознака» без конкурса как у единственного поставщика. По планам Минфина, поправки вступят в силу в апреле 2017 года.

По итогам третьего квартала 2016 года объемы импорта алкоголя редко снизились. Импорт рома сократился на 61,4%, объемы поставок виски упали на 41%, столовых вин – на 25,6%, игристых – на 13,4%.