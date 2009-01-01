03:16

Акционеры компаний обсуждают возможность слияния салонов «Евросети» и компании «Связной». Об этом близкий к оператору источник рассказал «Коммерсанту».

«Есть план, чтобы произошла сделка, в результате которой будет создана отдельная компания, управляющая салонами связи обоих ритейлеров», – сказал собеседник.

Он добавил, что при заключении сделки соучредителями компании выступят «МегаФон» и совладельцы «Связного». Собеседник не исключил, что число акционеров может увеличиться.

Под каким названием будет работать компания, «Коммерсанту» узнать не удалось. При этом газета добавил, что «на первым этапе» «Связной» и «Евросеть» получат около пяти тысяч салонов, далее количество магазинов может увеличиться до шести тысяч.

Заметка дополняется.