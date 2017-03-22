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В правительстве задумались о переподчинении Росстата Министерству экономического развития. Об этом три федеральных чиновника рассказали «Ведомостям».

По словам собеседников, недовольство чиновников вызывает качество статистики. Кроме того, Росстат задерживает публикации и пересчитывает данные, что, в частности, вынудило Минэкономразвития отложить передачу в правительство обновленного макропрогноза, добавил «Коммерсантъ».

«В начале года возникли частые переносы сроков публикации, текущие оценки не всегда базируются на реальных отчетных данных», – приводят «Ведомости» слова главы Мнэкономразвития Максима Орешкина.

Как пояснил «Прайм», совещание на тему передачи Росстата в ведение Минэкономразвития первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов проведет «в ближайшее время».

Комментарии пресс-секретаря премьер-министра, сотрудников Росстата и Минэкономразвития получить не удалось

Росстат переходил из подчинения Минэкономразвития под контроль правительства и наоборот несколько раз: в 2004 году (тогда ведомство называлось Министерством экономического развития и торговли), в 2008 году и в 2012 году.