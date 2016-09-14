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В уголовном деле о мошенничестве при строительстве и реконструкции резиденции президента России в Ново-Огарево (объект №53) могут появиться новые эпизоды. Об этом источники рассказали «Коммерсанту».

По данным издания, кроме хищений при проведении строительных работ на объекте №53, следствие выявило, что ФГУП «Атэкс» нарушило обязательства других «не менее важных госконтрактов». Речь идет о контракте на строительство и реконструкцию в 2012–2014 годах другой резиденции президента – «Русь», расположенной в государственном комплексе «Завидово».

Как указано в иске, объем невыполненных работ на этом участке составляет более 138,6 млн рублей. По этому контракту Федеральная служба охраны РФ (ФСО) взыскала с компании «Атэкс» неустойку в размере 2,1 млн рублей.

Нарушения также были обнаружены при строительстве здания академии ФСО в Орле. Согласно контракту, сумма которого составила 46,5 млн рублей, объект должен был быть сдан в эксплуатацию к концу декабря 2011 года. ФСО указала, что компания «Атэкс» сдала объект через 750 дней после заявленных сроков.

Газета подчеркнула, что ФСО пыталась через суд взыскать неустойку в размере 9,6 млн рублей, но иск был отклонен из-за отсутствия доказательств нарушения подрядчиком сроков.

Ранее сотрудники Следственного комитета и ФСБ в рамках расследования дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) провели ряд обысков. В результате задержали шесть человек, среди которых руководитель ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов и гендиректор ООО «Стройфасад» Станислав Кюнер, подозреваемые в хищении бюджетных средств при реконструкции резиденции в Ново-Огарево в 2012–2015 годах.

В материалах дела сказано, что в 2012 году ФСО заключила с «Атэксом» контакт на сумму 5,7 млрд рублей на строительство в Ново-Огарево дома приемов, гостиницы со спортивным залом, комендатуры, гаража, ангара для хранения парковой техники, контрольно-пропускного пункта, котельной и ограждений. Кроме того, компания должна была «осуществлять авторский надзор за работами на этом объекте».

Каминов привлек к работе несколько компаний, включая «Стройфасад». ФСО в качестве аванса выплатила 45% от стоимости объекта (2,6 млрд рублей). Строительные работы после заключения дополнительных соглашений планировалось завершить до конца марта 2015 года, но компании в сроки не уложились.

По предварительным данным следствия, часть выделенных на роботу средств «Атэкс» и «Стройфасад» перевели со своих счетов фирмам-однодневкам, после чего деньги обналичил и использовал Каминов. За просрочку обязательств ФСО взыскала неустойку с «Атэкса» в размере 77 млн рублей.