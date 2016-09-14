Россияне стали чаще покупать лотерейные билеты в 2016 году. Об этом РБК рассказали представители «Почты России», «Связного» и «Евросети», где продаются билеты «Столото».
За прошедший год продажи лотерейных билетов на «Почте России» увеличились почти вдвое – на 46%. При этом объем продаж в денежном выражении увеличился на 115%. В «Евросети» сообщили, что в 2016 году было продано на 81% больше билетов, а в «Связном» отчитались о росте продаж на 12%.
Участники рынка связывают это с блокировкой нелегальных казино. Другим фактором называется появление новых точек продажи: число отделений «Почты России», в которых продаются билеты, за 2016 год увеличилось на 30%.
«Также в числе причин роста популярности можно выделить сравнительно невысокую стоимость билетов. Многие клиенты могут себе позволить приобрести билет “на сдачу” или потратить на него 25–200 рублей», – рассказали в «Связном».
Билеты государственной лотереи «Столото» распространяются через «Почту России», «Евросеть», «Связной», «Мегафон» и «Пятерочку». РБК не удалось получить общую статистику проданных билетов от «Столото».
В 2016 году миллион рублей выиграли 712 человек, сообщается на сайте. Всего за время существования «Столото» приз на сумму более миллиона получили 1700 человек.
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