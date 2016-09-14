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Канадская транспортная компания Bombardier использовала связи с соратниками бывшего президента РЖД Владимира Якунина для выхода на рынки СНГ, а в обмен лоббировала исключение Якунина из санкционных списков Канады. Об этом в номере от 22 марта пишет «Новая газета», которая совместно с журналистами OCCRP, шведского общественного телевидения SVT, новостного агентства TT-news и «Радио Канады» изучила материалы уголовного дела шведской «дочки» Bombardier – «Бомбардье транспортейшн».

По указанному делу о взятках в начале марта в Швеции был арестован россиянин Евгений Павлов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Бомбардье Транспортейшн». Эта компания упоминалась в «панамском архиве» в связи с сомнительными сделками, которые она заключает с офшорами, связанными с Алексеем Крапивиным, сыном близкого знакомого Якунина. В частности, офшоры Крапивина поставляли оборудование «Бомбардье транспортейшн» для государственных проектов РЖД.

«Новая газета» указывает, что шведская полиция сейчас рассматривает контракт «Бомбардье транспортейшн» по реконструкции железной дороги в Азербайджане. Полицейские считают, что «Бомбардье» напрямую участвовала в написании тендерной документации, благодаря чему выиграла конкурс, хотя и не предложила самую низкую цену. «Новая» приводит подтверждающие цитаты из переписки Павлова, который указывает, что Азербайджанские железные дороги и местные представители Всемирного банка «готовы составить конкурсные документы так, чтобы “Бомбардье” подходила по всем условиям».

«Наши партнеры просят держать наши переговоры в тайне, поэтому и внутри компании нам нужно сохранить этот секрет. Для того, чтобы помочь сотрудникам Азербайджанских железных дорог составить “правильную” тендерную документацию, я предлагаю создать группу из сотрудников, которым мы можем доверять», – отмечал Павлов.

Имеющиеся в распоряжении «Новой» контракты, которые могут относиться к одной из поставок оборудования Bombardier в Азербайджан, показывают, что шведское отделение при реализации сделки использовало посредника – фиктивную британскую компанию Multiserv Overseas Ltd. В результате стоимость поставки для азербайджанской стороны выросла впятеро.

При этом, как указывает издание, у Multiserv Overseas нет офиса и сотрудников, но регистрировал ее в 2010 году Юрий Ободовский. Из внутренней переписки «Бомбардье транспортейшн» следует, что Ободовский и Крапивин «входят в небольшую группу влиятельных людей, которые имеют прямой доступ к Владимиру Якунину, а через него – практически ко всем главам железных дорог в бывших советских республиках». У газеты имеются документы, подтверждающие, что «Бомбардье» использовала фирмы-посредники, связанные с Ободовским и Крапивиным, и при поставках оборудования в Монголию.

Представитель Якунина Григорий Левченко в письменном комментарии для «Новой» подтвердил, что бывший глава РЖД знал Крапивина, но у них никогда не было совместного бизнеса. Кроме того, по словам Левченко, «Якунин никогда не встречался с Юрием Ободовским, поэтому слова о том, что он имел прямой доступ к Якунину, неверны». На запросы издания Крапивину, Ободовскому, в шведское отделение и главный офис Bombardier ответа не поступило.