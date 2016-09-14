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В результате боевых действии в Сирии в 2017 году погибли не менее десятка бойцов российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом в своем обзоре сообщили 22 марта активисты группы Conflict Intelligence Team (CIT); документ имеется в распоряжении Republic.

По данным CIT, бойцы ЧВК участвовали в том числе в двух операциях по освобождению Пальмиры от ИГИЛ. Как отметили авторы обзора, «значительное количество имен еще предстоит установить».

«Случаи смерти российских наемников характеризуются весьма поздним оповещением близких о потере (от двух недель и более), неточностью дат смерти, доставкой тел в запаянных “цинках” с просьбой не вскрывать их. Кроме того, российское Минобороны никогда не подтверждает их гибель, хотя зачастую оказывается вынуждено подтвердить гибель военнослужащих (особенно после публикаций журналистов и расследователей). Подавляющее большинство выявленных наемников ранее участвовали в боевых действиях на Донбассе, некоторые имели ранения. Многие из вагнеровцев имели опыт службы в спецподразделениях и горячих точках», – указано в материалах CIT.

В CIT назвали имена российских наемников, погибших в Сирии: Алексей Найнодин, Роман Руденко и Константин Задорожный (погибли предположительно 31 января 2017 года), Иван Слышкин (погиб 12 февраля), Василий Юрлин (погиб 20 февраля), Александр Сагайдак (погиб в конце февраля, точная дата неизвестна).

31 января также погибли Юрий Сокальский (пока CIT не нашла о нем данных в открытых источниках) и еще один боец ЧВК, имя которого пока не установлено. По предварительным данным, в боях за Пальмиру также погибли «вагнеровцы» Александр Тычинин, Михаил Нефедов и Дмитрий Маркелов.

В начале марта Минобороны подтвердило смерть в районе Пальмиры российского военнослужащего Артема Горбунова. Тогда же по поводу смерти Ивана Слышкина в министерстве сообщили, что «по учетным данным, <…> он действительно проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в 2013 году был уволен в установленном порядке в запас».

Таким образом, в Минобороны признали, что во время операции в Сирии погибли 30 военных и две медсестры. Сколько всего российских военнослужащих находится в Сирии, официально не сообщается.