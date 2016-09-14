10:27

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин написал обращение в Следственный комитет с просьбой проверить информацию о коррупционной деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом депутат сообщил в твиттере.

Рашкин указывает на то, что с данным расследования ФБК о Медведеве ознакомились 9–10% россиян, но представители власти не дали официальных комментариев или объяснений по этому поводу.

Копии заявления отправлены в ФСБ, генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Ранее депутаты Госдумы сообщили, что не будут задавать Медведеву вопросы, связанные с расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), так как «это вольные фантазии Навального», а также из-за того, что избирателей расследование не интересует. Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова заявляла, что бессмысленно «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа». Медведев позднее забанил главу ФБК Алексея Навального в инстаграмме.

2 марта ФБК опубликовал расследование, посвященное тайным активам Медведева, которые тот купил «на взятки олигархов и кредиты госбанков». Отмечалось, что имущество он получал при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах премьера. В числе его имущества ФБК обнаружил особняки, яхты, элитные землевладения, винодельни в России и за рубежом.

Позднее Навальный подал заявку на митинг против коррупции. «В любой развитой стране опубликование подобной информации привело бы к отставке правительства и многочисленным арестам. В России власть считает возможным делать вид, что ничего не происходит», – заявил оппозиционер. В мэрии Москвы заявили, что проведение митинга в Москве в этот день невозможно. При этом Навальный заявил, что считает митинг согласованным, так как власти города не предложили альтернативного места.