11:05

Депутаты Госдумы на заседании 22 марта приняли в третьем окончательном чтении поправку в Налоговый кодекс, которая позволяет попавшим под санкции бизнесменам отказаться от налогового резидентства России. За соответствующий законопроект проголосовали 322 депутата, против – 85. Трансляция заседания ведется на сайте парламента.

Во время обсуждения законопроекта фракция ЛДПР отказалась его поддержать, объяснив, что предлагаемая поправка «работает на миллиардеров из списка Forbes». Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский усомнился в том, что принятый законопроект не нанесет ущерба российскому бюджету, указав на то, что налоговые поступления, очевидно, снизятся.

Голосовать за законопроект отказалась также фракция КПРФ. Депутат Валентин Шурчанов заявил, что благодаря поправке олигархи получат возможность «обогащаться за счет экономики РФ». Он также отметил, что «не укладывается в голове», как налоговые послабления будут действовать задним числом, с 2014 года.

«Справедливая Россия» также отказалась поддержать законопроект, назвав его несправедливым и нечестным по отношению к гражданам РФ и отечественному бюджету. В свою очередь, инициатор поправки, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») назвал возражения депутатов против законопроекта «дешевым популизмом». Он подчеркнул, что бюджет России «не потеряет ни копейки».

Во втором чтении законопроект был одобрен Госдумой 17 марта.

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