11:14

Максимальная номинальная стоимость облигаций федерального займа (ОФЗ) будет ограничена 15 млн рублей. Об этом сообщает RNS со ссылкой на рекламный буклет Минфина.

Ранее Министерство финансов сообщало, что за один выпуск инвесторы смогут купить облигации на сумму до 25 млн рублей. Минимальная цена ОФЗ – 30 тысяч рублей. Ожидаемый срок погашения по ценным бумагам – 3 года.

Продажа ОФЗ начнется в апреле 2017 года, объем выпуска составит 20–30 млрд рублей. Доходность по ценным бумагам – 8,5% годовых.

Отличительной чертой этих ОФЗ будет простота их приобретения. Купить «народные облигации» можно будет через Сбербанк и «ВТБ-24». «Это будет не сложнее сделать, чем открыть депозитный счет в банке», – отмечал глава Минфина Антон Силуанов.