11:25

Президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов госпитализирован в Центральную клиническую больницу для планового обследования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника агентства, Фортов «давно неважно себя чувствует, поэтому планировал обратиться к врачам», но сейчас его состояние удовлетворительное.

Исполняющим обязанности главы РАН по распоряжению Фортова назначен вице-президент Академии Валерий Козлов. Источник «Интерфакса» отметил, что сам Фортов на собрании РАН 20 марта просил не ходатайствовать о его назначении и.о. главы Академии, чтобы его служебное положение не создавало конфликта интересов перед новыми выборами президента РАН.

20 марта сообщалось, что все кандидаты на пост президента РАН, в том числе Фортов, сняли свои кандидатуры с выборов. После этого в Академии решили перенести выборы на осень. Источник, близкий к Фортову, утверждает, что Фортов примет в них участие. Его полномочия на посту действующего президента РАН истекают 27 марта, после этого до выборов Фортов, скорее всего, останется простым академиком, указывает агентство.

Ученый секретарь РАН Михаил Пальцев говорил, что Госдума на весенней сессии может принять поправки в закон о науке, по которым главу РАН будет назначать президент России. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему о такой инициативе неизвестно.