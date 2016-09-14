12:26

Верховный суд РФ оставил в силе приговор, вынесенный Александре Ивановой (Варваре Карауловой) за попытку примкнуть к «Исламскому государству». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Приговор Московского окружного военного суда от 22 декабря 2016 года в отношении Ивановой Александры Павловны оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – сказано в постановлении суда.

В декабре 2016 года Караулову признали виновной в попытке примкнуть к террористической организации (часть 1 статьи 30 и часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Ее приговорили к 4,5 года колонии.

В апелляции защита Карауловой указывает, что приговор был основан на предположениях, так как доказательств того, что она собиралась участвовать в деятельности ИГИЛ обвинение не предоставило. В переписке с вербовщиком ИГИЛ девушка только говорила о желании создать семью, отмечает ее адвокат. В апелляции также сказано, что назначенное наказание слишком сурово и суд не обосновал, по какой причине он не назначил условное лишение свободы.

Прокуратура при рассмотрении апелляции просила оставить наказание в силе.

В мае 2015 года отец Варвары Карауловой сообщил, что его дочь сбежала из дома и отправилась в Сирию, чтобы присоединиться к «Исламскому государству». В июне ее задержали на турецко-сирийской границе и выслали в Россию. Дело на нее завели спустя четыре месяца – в октябре.