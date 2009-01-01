Что можно сказать по первой букве имейла, который пришел на вашу электронную почту? Студенту топового американского университета этого достаточно, чтобы определить, зачислен он на курс или нет, получил он грант или нет, прошел ли во второй раунд. «U» = unfortunately – значит «вы провалились». «C» = congratulations: «поздравляем!» В общем, дальше можно не читать, все уже понятно.

Подача заявок в супершколе вроде Стэнфорда – это непрерывный процесс. Не успеете окончить один курс, вам надо подавать на другой. Хотите попасть в класс в школе дизайна? Заполните заявку. В класс бизнес-школы? Запишитесь в лист ожидания. Хотите, чтобы ваш проект получил финансирование? Попал в «кэмп»? В акселератор? Заполните заявку и ждите. Через две недели вам придет ответ, и он будет начинаться с «U» или «C».