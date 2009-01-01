11:37

Политик Алексей Навальный отклонил предложение мэрии Москвы провести митинг «Он нам не Димон» в Сокольниках или Люблино. Об этом оппозиционер сообщил в своем блоге.

«Извините, но нет. Вы, защитники Димона, уже закон нарушили, не предложив площадку вовремя», – уточнил Навальный.

Он назвал перекрытие Тверской улицы ради шествия «разумным и скромным». По словам Навального, в ЦАО существует множество места для проведения акции, и если ему не предложат какой-либо вариант в центре, то он будет действовать по изначальному плану.

Оппозиционер напомнил, что для фестиваля «Московское варенье» в Москве перекрывался «вообще весь центр города». «У нас что, меньше прав, чем у любителей варенья?» – спросил Навальный.

18 марта мэрия Москвы отказала Навальному в проведении митинга на Тверской площади, не предложив альтернативного варианта, как того требует закон. Политик заявил, что в таком случае считает митинг согласованным, сославшись на постановление Конституционного суда РФ.

Заявку на акцию Навальный подал 14 марта. Он предложил маршрут, который проходил от площади Тверской заставы до Охотного Ряда. Заявленная численность участников – 15 тысяч человек.

Цель мероприятия – борьба с коррупцией и расследование деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование, посвященное тайным активам Медведева в число которых входили яхты, особняки, элитные землевладения и винодельни. В ФБК утверждали, что он купил их на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах премьера.