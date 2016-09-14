11:56

Игорь Кожин, сын бывшего руководителя Управделами президента России Владимира Кожина, 20 марта учредил ООО «Ледовые арены». Бизнесмен намерен построить пять ледовых арен в Москве, с общим объемом инвестиций более 1 млрд рублей, об этом сам Кожин-младший сообщил Republic.

Владимир Кожин – вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), но его сын утверждает, что «Ледовые арены» не планируют заниматься проведением крупных спортивных мероприятий.

«Наш проект рассчитан на поддержку и развитие любительского спорта, кроме того мы с друзьями сами играем в хоккей. Для крупных соревнований есть большие ледовые дворцы: Лужники, ВТБ Ледовый Дворец, Мегаспорт, которые вмещают тысячи зрителей», – говорит Кожин-младший.

Трибуны «Ледовых арен», по его словам, будет вмешать 200–300 зрителей. Площадки для строительства пока не выбраны, это предмет переговоров с городом. Стоимость одной арены Кожин оценивает в 200–300 млн рублей, а окупиться проект должен в течение 7–8 лет. Источники финансирования проекта он не раскрыл, сказав лишь, что это будут в основном заемные средства. Кроме того, в проекте появятся партнеры, назвать которых Кожин также отказался.

Ледовая арена будет представлять собой плоскостное спортивное сооружение с несколькими хоккейными коробками, 4–8 раздевалками, залом хореографии для детей, тренажерным залом, кафе.

«Это хороший бизнес, полезный как для развития города, так и для популяризации любительского и детско-юношеского спорта, – говорит Кожин. – У арен будет социальная нагрузка, бесплатные часы для детей, скидки спортшколам».

Сейчас в Москве примерно 10 круглогодичных катков, не считая тех, которые работают в торговых центрах, говорит Алексей Никишин, гендиректор ледового катка «Парк сказка». «В Москве льда не хватает, у нас тренируется даже именитые хоккейные клубы и телефон разрывается от желающих арендовать, при том, что рядом “Ледовый дворец Мегаспорт”, – добавляет Анар Тауетаева, гендиректор ледового катка Mega Ice, ТРЦ Авиапарк.

В 2006 году 21-летний Игорь Кожин возглавил совет директоров ОАО “Роскоммунэнерго”. Компания в 2008 году готова была осуществить крупную сделку – приватизировать ОГК-1 за $5 млрд, но сделка не состоялась. В 2009 году Кожин ушел из “Роскоммунэнерго”, а в акционерах компаний, связанных с этим предприятием, в 2013 году появилась Марина Сечина, бывшая жена главы “Роснефти” Игоря Сечина. Игорь Кожин с 2014 года возглавляет ЗАО “Гала-Форм”, которое занимается перевозкой и продажей нефтепродуктов (выручка в 2015 году – 7 млрд рублей, чистая прибыль – 649,7 млн рублей).