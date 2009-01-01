Фактор Владимира Путина, хочет он того или нет, продолжает оказывать влияние на президентскую кампанию во Франции. Сначала были обвинения со стороны штаба Эммануэля Макрона в адрес Кремля за организацию кибератак и информационную кампанию против их кандидата, теперь – очень странная (по крайней мере, для россиян), история с монетизацией Франсуа Фийоном своих связей с Путиным. Это очередное обвинение против кандидата от «Республиканцев», которому никак не удается подняться выше третьего места в президентской гонке. И теперь кажется уже, что этим обвинениям не будет конца.

Первая публикация о связях Фийона с Путиным появилась еще 14 марта в издании Mediapart, которое раскрыло имя одного из клиентов консалтинговой компании Фийона «2F Conseil». Это был Фуад Махзуми – глава Future Pipe Industries (FPI), мирового лидера в производстве труб. Но по большому счету особого компромата изданию на Фийона собрать на удалось: ему было предъявлено лишь то, что он не назвал имя Махзуми среди клиентов своей компании. Кроме того, публикация фактически подводила к вопросу о том, чего мог хотеть Махзуми от Фийона, и нет ли здесь большой политики.

Большая политика появилась чуть позднее: таблоид Le Canard Enchaîné, ранее обнародовавший данные о якобы фиктивном трудоустройстве супруги Фийона Пенелопы, раскрыл суть контакта между Махзуми и компанией политика. Это была организация встреч с президентом России Владимиром Путиным и гендиректором Total Патриком Пуянне в июне 2015 года на полях Петербургского экономического форума. За эту услугу Фийон должен был получить 46 тысяч евро (или почти $50 тысяч).