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Ущерб от действий ФГУП «Атекс» (структура ФСО) при строительстве государственных объектов оценивается в 225 млн рублей. Об этом сказано в сообщение Следственного комитета.

Следователи будут ходатайствовать об аресте задержанных по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества. Ранее по этому делу задержали шесть человек, в том числе руководителя «Атекс» Андрея Каминова и его бывшего заместителя Станислава Кюнера.

По данным «Фонтанки», расследование касалось строительства «Объекта №53» в резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево. В материалах следствия сообщалась, что «Атекс» в качестве аванса получил 45% оплаты, работы должны были завершиться к концу 2015 года, но компании не уложились в сроки. По предварительным данным, «Атекс» и компания «Стройфасад» перевели средства на строительство фирмам-однодневкам, а Каминов впоследствии обналичил их для личных целей.

Сообщалось, что следственные действия начались из-за показаний петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко. Следствие якобы также планирует предъявить Михальченко обвинение в хищении средств в Ново-Огарево.

Следствие выявило также, что «Атекс» нарушило обязательства и по другим государственным контрактам, сообщал «Коммерсантъ». Речь шла о резиденции президента «Русь», которая находится в комплексе «Завидово», и академии ФСО в Орле.

«Атекс» – генеральный подрядчик на нескольких объектах ФСО, а через нее крупные контракты получали компании, связанные с Дмитрием Михальченко, поясняла «Фонтанка».