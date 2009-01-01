13:04

Верховная Рада призвала Конгресс США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс».

За обращение к Конгрессу проголосовали 232 депутата.

«Предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО и заключение двустороннего оборонного соглашения между Украиной и США будет иметь огромное влияние на прекращение российской агрессии против Украины, сдерживание агрессора и предотвращение разжигания большой войны в Европе», – говорится в обращении.

По мнению депутатов, такое решение «в интересах Украины, США, Европы и всего мира». Статус основного союзника США вне НАТО предоставлен Израилю, Южной Корее, Афганистану, Австралии, Новой Зеландии и Японии, отмечается в документе.

В феврале стало известно, что представители НАТО на неопределенный срок отложили переговоры с Украиной по поводу использования системы ПРО в Европе. Как отмечал источник Thе Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп предпринимает шаги для более тесного сотрудничества НАТО с Москвой, при этом сам альянс усиливает свое присутствие в Восточной Европе.