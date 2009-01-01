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Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт секретно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску в интересах президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, соответствующий контракт Манафорт подписал с Дерипаской в 2006 году, и он действовал минимум до 2009 года. Ежегодная выплата в рамках контракта составляла $10 млн.

AP указывает, что в 2005 году Манафорт разработал стратегический план, который, по его словам, «принесет значительную выгоду» правительству Путина. В то время взаимоотношения США (при президенте Джордже Буше) и России ухудшились.

Как пишет The Independent, в задачи Манафорта входило создание политической стратегии, которая «подорвет» авторитет антироссийской оппозиции на территории бывшего СССР. План также предполагал определенное влияние на политиков, бизнесменов и СМИ в США, Европе и постсоветских республиках в интересах путинского правительства даже в случае ухудшения отношений Москвы и Вашингтона.

Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску, однако подчеркнул, что эта работа была законной. Он заявил The Independent, что представлял личные и бизнес-интересы бизнесмена в тех странах, куда тот инвестировал. Эта работа не включала работу в политических интересах России, добавил Манафорт.

21 марта депутат Верховной рады из фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко обвинил Манафорта в получении в 2009 году $750 тысяч от «Партии регионов» бывшего президента Украины Виктора Януковича. По данным Лещенко, платеж осуществлялся через белизский офшор, открывший счет в Бишкеке. Представитель Манафорта назвал эти обвинения безосновательными.

CNN в августе 2016 года сообщал, что ФБР совместно с Минюстом США ведут расследование, чтобы выявить связи американских компаний (в том числе и фирмы Манафорта) с Януковичем. Сам Манафорт в том же месяце ушел с поста главы предвыборного штаба Трампа, после того, как стало известно, что на Украине его подозревают во взятках почти на $13 млн.