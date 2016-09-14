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Новость о получении $50 тысяч кандидатом в президенты Франции Франсуа Фийоном за организацию встречи российского лидера Владимира Путина с ливанским миллиардером Фуадом Махзуми и главой Total Патриком Пуянне – фальшивая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы видели эти сообщения СМИ. Скажу честно, они напоминают очередную фальшивку, то, что мы называем на английском языке fake news», – отметил Песков.

По его словам, встречи Путина организовывает протокол президента, «и здесь тоже исключена роль каких-либо посредников».

О том, что Фийон получил $50 тысяч за организацию встречи с Путиным, 21 марта сообщила Le Canard enchaîné. Издание утверждало, что в 2015 году Фиойн пообещал Махзуми помочь организовать переговоры с представителями России, Франции, Габона, Алжира и Кот-д’Ивуара. Компании кандидата в президенты Франции и миллиардера заключили соответствующий контракт. В итоге удалось организовать встречу с Путиным и Пуянне.

В феврале Фийона обвинили в растрате госбюджета. Ранее во Франции началось расследование в отношении его жены. По данным прокуратуры, она получила €500 евро, фиктивно занимая должность помощницы своего мужа.