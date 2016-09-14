«Популизм» – кодовое слово последнего десятилетия. Мне не очень нравится это слово, поскольку я не вижу за ним серьезного, хорошо продуманного содержания, какое пристало иметь широко используемым терминам. В самом деле, кто такой популист? Политик, который хочет нравиться избирателям и поэтому раздает им обещания, которые зачастую трудно (или вовсе невозможно) исполнить? Но кто из профессиональных, успешных политиков не ищет поддержки народа и кто из них дает только такие обещания, исполнение которых может, не кривя душой, гарантировать? Таких нет. Неудивительно, что очень часто слово «популист» используется просто в качестве ругательного ярлыка.

Но некое реальное содержание все-таки просматривается. Популисты – это политики, которые предлагают решить все проблемы с помощью очень простых, кажущихся очевидными, но при этом радикальных решений. Очевидными эти решения кажутся потому, что непосредственно вытекают из проблематики, доминирующей в данный момент в СМИ. Например, если в СМИ обсуждают нелегальную миграцию, то даже самый далекий от политики человек проникается пониманием того, что это важно. Политику-популисту остается сделать следующий шаг и сказать: мы пресечем поток нелегалов, и все наладится. Вообще все. Фразу «пресечем поток нелегалов» можно заменить на «перебьем всех наркоторговцев», или «отнимем у богатых и раздадим бедным», или на что-нибудь еще, но обязательно наглядное, убедительное для большой массы не очень взыскательных избирателей.