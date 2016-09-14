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Преподавателя Сибирского федерального университета Михаила Константинова уволили после того, как он показал на занятии фильм Алексея Навального о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом студенты рассказали «Проспекту Мира».

В редакцию издания прислали скриншот письма педагога одной из учениц. В нем Константинов говорит, что среди студентов «оказался доносчик».

«Очевидно вместе с родителями он (она) написали донос по поводу того, что я показывал фильм про Медведева. Дело дошло до ректора СФУ [Евгения] Ваганова, и меня заставили уволиться. Видите ли вы, студенты, не должны знать о том, как разворовывают страну, и преподаватели, которые об этом говорят, не должны вести занятия у вас», – написал преподаватель.

В пресс-службе университета заявили, что увольнение Константинова не связано с показом фильма, и добавили, что он написал заявление по собственному желанию.

«Что касается озвученной им версии, что увольнение произошло по причине того, что студенты попросили его продемонстрировать фильм-расследование Навального, то она выглядит, как минимум, странной. Хотя бы в силу того, что найти данный фильм в интернете не составляет для студентов труда – он находится в открытом доступе. Даже если допустить, что администрация [СФУ] захотела бы “утаить” его от студентов, то сделать это невозможно, а, значит, и увольнение в этом случае бессмысленно», – сказали в вузе.

На новость отреагировал и сам Навальный. Он предложил Константинову помощь с судебной защитой.

«24 года человек работал и его увольняют. За что? Да за то, что Медведев брал взятки и воровал. То есть ответственность за коррупцию несут не коррупционеры, а преподаватель Константинов из Красноярска», – написал политик в своем блоге.

Михаил Константинов работал в СФУ преподавателем философии и культурологии.

2 марта ФБК опубликовал масштабное расследование, посвященное многочисленным тайным активам Медведева. По данным фонда, премьер владеет яхтами, старинными особняками, винодельнями и элитными земельными участками как в России, так и за рубежом. При этом подчеркивалось, что все имущество Медведев купил «на взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах.