Бывший руководитель президентской избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт 10 лет назад тайно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, занимаясь продвижением интересов президента РФ Владимира Путина, сообщило 22 марта Associated Press. Агентство ссылается на оказавшиеся в его распоряжении конфиденциальные деловые документы и интервью с источниками, знакомыми с ситуацией.

По данным агентства, Манафорт подписал контракт с Дерипаской в 2006 году, а деловые взаимоотношения поддерживал с ним по крайней мере до 2009 года. Плата, причитавшаяся Манафорту по договору, составляла $10 млн в год.

Сотрудничество началось с того, что в 2005 году Манафорт разработал план политической стратегии, которая, по его собственным словам, «принесет значительную выгоду» правительству Путина. План предполагал «подрыв» антироссийской оппозиции на территории бывшего СССР, пишет AP.

Кроме того, стратегия Манафорта предусматривала определенное давление на политику, бизнес и СМИ в США, Европе и постсоветских республиках в интересах России правительства. Как писал автор плана в приложенном к нему меморандуме, «эта модель может принести значительную выгоду правительству Путина, если будет реализована на должных уровнях».

Манафорт подтвердил AP, что работал на Дерипаску, но подчеркнул, что работа была законной. По словам лоббиста, он представлял интересы российского бизнесмена в странах, в которые тот инвестировал. Манафорт подчеркнул, что его работа с Дерипаской не включала продвижение российских политических интересов. Публикации СМИ о его сотрудничестве с Россией Манафорт назвал некорректными.

В холдинге Дерипаски «Базовый элемент» отказались комментировать предполагаемое сотрудничество с Манафортом. Официальный представитель миллиардера заявил, что деловые контракты с Манафортом «в свое время» действительно существовали, но потом стали причиной судебных разбирательств.

«Господин Манафорт в свое время действительно оказывал Олегу Дерипаске консультационные услуги инвестиционного характера в рамках контрактов, которые касались исключительно бизнес-интересов Олега Дерипаски. В настоящее время данные контракты с господином Манафортом являются предметом судебного разбирательства», – пояснил представитель бизнесмена.

По данным AP, разбирательства Дерипаски с Манафортом в 2014 году были связаны с инвестициями российского бизнесмена в украинскую телекомпанию Black Sea Cable. Миллиардер передал Манафорту около $19 млн для вложения в актив, но затем тот отказался отчитаться перед Дерипаской об использовании средств. В начале 2016 года представители бизнесмена открыто обвинили Манафорта в мошенничестве, но после победы Трампа на президентских выборах заявили, что больше не обсуждают эту тему.

Связи с Украиной и Россией

Полу Манафорту 67 лет, он один из самых опытных американских лоббистов и политтехнологов и обладает неоднозначной репутацией. Фирма Манафорта оказывала лоббистские услуги самым одиозным диктаторам – например, заирскому Мобуту Сесе Секо и филиппинскому Фердинанду Маркосу, а также лидеру ангольских боевиков Жонашу Савимби. На родине Манафорт традиционно консультировал Республиканскую партию и участвовал в президентских кампаниях Джералда Форда, Роналда Рейгана и Джорджа Буша-старшего.

На Украину Манафорта пригласил миллиардер Ринат Ахметов, основной спонсор «Партии регионов» Виктора Януковича. Первоначально команда Манафорта должна была заниматься ребрендингом холдинга Ахметова СКМ и развитием Донецка, сообщало «Би-би-си Украина». Но после Оранжевой революции конца 2004 года Манафорт стал политическим консультантом Януковича.

Манафорт консультировал «Партию регионов» на парламентских выборах 2006 и 2007 годов, а также работал политтехнологом в предвыборном штабе Януковича на президентских выборах 2010 года (все эти выборы Янукович и его партия выиграли). Когда в 2010 году Янукович стал президентом, Манафорт остался на Украине в качестве его советника, а также, по данным «Би-би-си», занимался там бизнесом – так он и познакомился с Дерипаской. На Януковича Манафорт перестал работать в конце 2011 года, после ареста Юлии Тимошенко, который считал неправильным решением, вспоминала еще одна многолетняя соратница Януковича Анна Герман.

В августе 2016 года история с «Партией Регионов» стоила Манафорту поста главы избирательного штаба Трампа – ему на фоне подозрений в получении взятки от пророссийской «Партии регионов» ему пришлось уйти. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в 2007–2012 годах Манафорт нелегально получил от партии Януковича $12,7 млн. Сам политтехнолог это отрицал.

В августе прошлого года также сообщалось, что ФБР и Минюст США ведут расследование связей американских компаний (в том числе и фирмы Манафорта) с Януковичем. Кроме того, Комитет по разведке Конгресса США намеревался допросить Манафорта в связи с расследованием «вмешательства» России в президентские выборы США.

После того, как 20 марта 2017 года ФБР официально подтвердило ведущееся расследование, Манафорт выпустил заявление, где опроверг свои связи с РФ. По его словам, он не имеет отношения к атакам хакеров на сервера демократов и никогда не общался ни с кем из представителей российского правительства или кого бы то ни было, причастного к этим атакам.

https://twitter.com/ThisWeekABC/status/843936619115806720?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fthehill.com%2Fhomenews%2Fadministration%2F324887-manafort-denies-links-to-russia-after-fbi-directors-testimony

21 марта депутат Верховной рады из фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко обвинил Манафорта в получении в 2009 году $750 тысяч от «Партии регионов». По данным Лещенко, платеж осуществлялся через белизский офшор, открывший счет в Бишкеке. Представитель Манафорта назвал эти обвинения безосновательными.