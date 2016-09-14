Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов, Дмитрий Пумплянский и акционеры Evraz построят гольф-клуб на территории отеля сына главы «Ростеха» Сергея Чемезова и жены главы Минпромторга Дениса Мантурова. Об этом сообщает «Интерфакс».
Стоимость проекта составит 780 млн рублей. По данным СПАРК, ООО «Геленджик Гольф Резорт» зарегистрировали в Геленджике в феврале по адресу улица Мира 21. По такому же адресу располагается пансионат «Приморье» и отель «Приморье Spa Hotel & Wellness». Они принадлежат компании «Финансовые системы», которой владеют Станислав Чемезов и Наталья Мантурова.
«Геленджик Гольф Резорт» и пансионат возглавляет Олег Румянцев. При этом «Геленджик Гольф Резорт» в равных долях принадлежит компаниям Мельчиненко, Мордашова, Пумплянского и компании, связанной с акционерами Evraz Александром Абрамовым и Александром Фроловым.
Рядом с пансионатом и отелем находится особняк совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, отца Кирилла Шамалова, которого в СМИ называют мужем дочери президента РФ Владимира Путина Катерины Тихоновой. Об этом ранее сообщал Центр управления расследованиями.
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